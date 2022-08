Fietsploeg Genk schenkt 1.300 euro aan vzw Kleine Prins

“Jaarlijks houden wij een fuif”, vertelt Bernard Dewolf, voorzitter van Fietsploeg Genk. “Dit jaar wilden wij de inkom van dit evenement schenken aan de Kleine Prins. Deze organisatie biedt morele ondersteuning voor het hele gezin wanneer een kind in dat gezin getroffen wordt door kanker. Ook bieden ze tussenkomst bij financiële en materiële problemen. Wij kregen 260 bezoekers op ons evenement die elk 5 euro inkom dienden te betalen.”

Zo kon de groep maar liefst 1.300 euro schenken aan het goede doel. De overhandiging gebeurde door Louisa Frisina, meter van Fietsploeg Genk, in taverne Patio, waar ze werkt als kok. De gewezen atlete, die tien jaar geleden nog de Haspengouw Challenge won, overhandigde de cheque aan Seppe Croonen, de vertegenwoordiger van de Kleine Prins. “Moet het nog gezegd dat ik fier ben op mijn wielerclub?” lachte Louisa. “Vroeger liep ik, nu fiets ik met deze mannen mee. Geloof het of niet, maar ik laat ze regelmatig een poepje ruiken. Aan snelheid heb ik niets ingeboet.”

Vrijwilligers

Ook Seppe Croonen schitterde. “De Kleine Prins is in 1974 opgericht door de ouders van Steven, een kind met kanker”, legt hij uit. “Ondertussen is de vzw uitgegroeid tot een grote groep vrijwillige medewerkers. Een groot deel van die vrijwilligers zijn ouders die de impact van de diagnose van kanker bij een kind uit eigen ervaring kennen. Kleine Prins richt zich tot gezinnen met kinderen die vóór hun 18de getroffen worden door een of andere vorm van kanker of levensbedreigende ziekte. Onze begeleiders/vrijwilligers zijn voornamelijk werkzaam in Limburg en aangrenzende gebieden. We streven naar maximale bekendheid van onze hulpverlening bij deze doelgroep, maar deelname is vrijblijvend. Elk gezin beslist autonoom in welke mate het beroep doet op Kleine Prins. Dan kan je ook begrijpen dat ook voor ons elke euro welkom is.”

Voor Fietsploeg Genk staat er al een nieuw initiatief op stapel. Op zondag 21 augustus voormiddag serveren ze in de Patio het grote ‘Hotel de luxe ontbijt’. Ook Kleine Prins schuift aan.