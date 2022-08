Inwoners Niel en As figureren in film als eerbetoon aan verzetsstrijders

Om de bevrijding van de concentratiekampen te herdenken, besloot NSB As een eigen film in elkaar te steken. De video- en filmclub van Genk zorgde voor de opnames, inwoners uit Niel en As speelden mee als acteurs in de film. ‘Van Weerstand tot Concentratiekamp’ dient als eerbetoon aan de verzetsstrijders die streden voor hun land en voor onze vrijheid.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat de concentratiekampen bevrijd werden. “We wilden dat toen herdenken, maar corona strooide roet in het eten”, klinkt het bij NSB As. “Daarom oordeelden we dat het beter was om een film te maken. Dat deden we met acteurs uit Niel en As. De 2 AD verleenden ook hun bereidwillige medewerking aan ons project, net als enkele ‘Duitsers’. Het was bemoedigend hoe meerdere eigenaars hun medewerking toezegden en ons de mogelijkheid boden op hun terreinen de nodige opnamen te maken.”

Eerbetoon

De video- en filmclub van Genk zorgde voor de opnames. Leon Geets nam de regie voor zijn rekening. “We waren zeer blij toen de opnames achter de rug waren, want het was toch een zware opgave”, aldus de organisatie van NSB As. “De vreugde was nog groter bij het bekijken van een stukje van het grote werk. Aan iedereen die zijn of haar medewerking verleende, onze hartelijke dank.”

“Alle geïnteresseerden kunnen de film Van Weerstand tot Concentratiekamp komen bewonderen”, klinkt het nog. “Al onze activiteiten vinden plaats in september. Zo is er een tentoonstelling, een uiteenzetting door Sis van Eeckhout en natuurlijk het afspelen van onze film. We zien dit alles als eerbetoon aan alle dappere verzetsstrijders die streden voor hun land en voor onze vrijheid. We eren en gedenken hen.”