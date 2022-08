Nederlandse gevangene riskeert 8 jaar cel voor moordpoging op cipier in Hasseltse gevangenis

Het openbaar ministerie heeft woensdag in Hasselt 8 jaar cel gevraagd tegen een 28-jarige Nederlander voor een moordpoging op een cipier. “Ik was een beetje heel erg boos.” Het Genkse slachtoffer liep bij een aanval met een stok steekwonden in de arm en in de hals op.

Op 7 mei 2021 speelden de feiten zich in de gevangenis van Hasselt af nadat de twintiger de avond voordien al amok maakte en dreigde uit te halen met een nagelknipper. De Nederlander zat anderhalve maand op cel en bleef de ochtend nadien keet schoppen. “Nu heb ik er spijt van. Het was heel dom”, klonk het woensdag op zijn proces. “Niemand wou me vertellen waarvoor ik zat en hoelang ik in de gevangenis moest blijven. Ik was een beetje heel erg boos en wist niet wat doen. Het leek wel alsof ik er voor spek en bonen bij zat.” De frustraties kropten zich op bij de man die bekend staat voor zijn agressief karakter. Eerder kwam de betichte ook al in aanraking met het veiligheidsteam in de gevangenis. In Hasselt verbleef hij apart op cel in de afdeling verhoogde veiligheid.

Stok met scherpe punt

De Nederlander, die eerder in de Tongerse rechtbank al 15 maanden cel kreeg voor agressie tegenover een politieagent, bereikte het kookpunt waarna vijf man met beschermkledij zijn cel binnen ging. “Toegegeven, ik ben mondig en kan temperamentvol overkomen.” Er ontstond een schermutseling waarna de verdachte uithaalde met een stuk hout met een scherpe punt. “Van een stoel die ik kapot heb gemaakt.”

Hij raakte een Genkse cipier in de arm en in de hals. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De overige cipiers slaagden erin om de twintiger te overmeesteren. De Genkenaar was meer dan vier maanden werkonbekwaam, maar is intussen opnieuw aan de slag als gevangenisbewaarder na de nodige psychologische begeleiding.

“Doelgericht gestoken”

“Ik heb veel gevallen van agressie in de gevangenis meegemaakt de afgelopen jaren, maar deze vorm nog nooit”, citeerde advocaat Luk Delbrouck een directeur van de Hasseltse gevangenis. “Vreemd dat hij zich pas na anderhalve maand de vraag stelt waarom hij er zat. Dat hij geen info heeft gekregen, is larie en apekool. Leugenachtig. Dan hebben wel heel veel mensen hun werk niet gedaan. Hij was uit op een conflict en heeft doelgericht met kracht gestoken. Op een plaats waar er geen veiligheidsharnas was. Meerdere dagen was hij zich aan het voorbereiden op een incident tegen een cipier die hem nooit iets aangedaan heeft.”

De Hasseltse advocaat wees erop dat er meerdere tuchtdossiers tegen de man in de gevangenis liepen. Delbrouck vroeg om de aanstelling van een deskundige die de schade bij de cipier moet begroten. Voor de procureur was er overduidelijk sprake van een moordpoging. “Ik vraag 8 jaar cel. Hij was duidelijk uit op een conflict en om iemand ernstige schade toe te brengen. Het letsel was volgens de wetsgeneesheer potentieel dodelijk. Bovendien was de beklaagde niet aan zijn proefstuk toe.”