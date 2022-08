Proces Schild & Vrienden: Unia niet in beroep tegen doorverwijzing Dries Van Langenhove naar correctionele rechtbank

De Liga voor de Mensenrechten en eremagistraat Henri Heimans tekenden hoger beroep aan tegen de niet-vervolging van Van Langenhove voor inbreuken op de negationismewet. Jihad Van Puymbroeck liet eerder al optekenen dat ze in beroep gaat wegens de afwijzing van haar burgerlijke partijstelling in het algemeen.

Unia doet dat dus niet. “Wij gaan niet in beroep”, zegt Els Keytsman, directrice van Unia. “Voor ons is het belangrijk dat het proces kan plaatsvinden en dat de doorverwezen leden voor de rechter komen en voor hun verantwoordelijkheid gesteld worden.”

De advocaat van burgerlijke partij Henri Heimans zegt enkel beroep te hebben aangetekend tegen de buitenvervolgingstelling van Van Langenhove voor negationisme. “ Voor mijn cliënt is dat heel belangrijk”, aldus Toon Deschepper. “Hij richt zijn pijlen niet zozeer op de jonge knapen die misschien wel in een onbezonnen vlaag, of door hoogmoed, negationistische memes gepost hebben. Hij vindt wel dat Van Langenhove de bezieler is van die groepen en kanalen en daar dus een verantwoordelijkheid in draagt. Bovendien blijkt uit alles dat hij dergelijke posts aanmoedigde en faciliteerde. Er bestaat ook zoiets als mededaderschap.”

Er is geen beroep aangetekend tegen de beslissing om vijf leden enkel schuldig te verklaring. Wel gaat één inverdenkinggestelde - een voorzitter van het Vlaams Belang van een centrumstad - in hoger beroep wegens zijn doorverwijzing wegens racistische en negationistische misdrijven.

De kamer van inbeschuldigingstelling zal moeten beslissen voor welke misdrijven Dries Van Langenhove en het ander lid van Schild & Vrienden worden doorverwezen. De tenlasteleggingen die nu nog ter discussie liggen, hebben betrekking op verschillende inbreuken op de wet ter bestrijding van het racisme, en op de negationismewet.

De nieuwe zitting zal ten vroegste eind september of in oktober plaatsvinden.