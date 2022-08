Gurbet (39) eet al 30 jaar elke dag frieten: “Met ketchup, mayonaise en stoofvleessaus. Altijd”

Tussen de kleding- en schoenenwinkels heb je sinds kort in de Langemunt in Gent frituur ‘De Lange Friet’. Een tweede zaak voor de ‘frietverslaafde’ Gurbet Cetinkaya (39) - die ernaast schoenenwinkel Zeli uitbaat - samen met haar man Birol Yuksel (43). Een trekpleister is het terras met zicht op de Kraanlei.

“Als kind was ik een moeilijke eter”, verklaart Gurbet haar frietverslaving. “Daarom kreeg ik van mijn ouders altijd frieten. Ik was het lievelingetje hé.” Al dertig jaar eet Gurbet sindsdien dagelijks frieten, telkens met zout, ketchup, mayonaise én stoofvleessaus. “Groenten en fruit eet ik soms hoor, maar te weinig (lacht). Op restaurant bestel ik ook altijd frieten. Of ik ze beu raak? Nooit.”

Mariakerkenaar Gurbet Cetinkaya (39) is een vertrouwd gezicht in de Langemunt. Al zo’n twintig jaar verkoopt ze schoenen of handtassen, de laatste 7 jaar in haar eigen zaak Zeli Shoes & Bags. “De naam verwijst naar mijn dochter Zeliha”. Ze droomde lange tijd van haar eigen frituur en begin juli opende ze Lange Friet, een verwijzing naar de Langemunt. “Dit was een droom voor mij.”

© fvv

Gebakken in plantaardige olie

In De Lange Friet worden de aardappelen goudbruin gebakken in de speciale frituurwand van Kiremco. “Dat is het beste materiaal voor frituristen”, gaat Gurbet verder. “De frieten zijn vers en worden in plantaardige olie gebakken. Zo krijg je krokante frieten die vol van smaak zijn.” Op de menu frituursnacks, sauzen en een ruim vegetarisch aanbod. “Later willen we ook pitta maken.”

De frituur trekt een breed publiek en opvallend veel shoppers houden halt bij de zaak. “Vaak gaat de vrouw alleen shoppen en komt de man iets drinken of eten. Dat zien we dagelijks. Deze straat miste jarenlang een echte frituur en we merken dat de mensen vlot de weg vinden. Binnen hebben we ook veertig zitplaatsen. Een echte trekpleister is ten slotte ons terras met zicht op de Kraanlei.”

INFO. Frituur De Lange Friet, Langemunt 37 Gent. Iedere dag open van 11 uur tot 00.00 uur.