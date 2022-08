RECEPT. Deze mocktail is Rani Rosius op het (gespierde) lijf geschreven: “Roze voor haar goedlachse karakter”

In het sprookjesachtige interieur van de Genkse WonderBar brouwen Stijn Simonaitis en Joris Musiek een exclusieve mocktail voor atlete Rani Rosius. Op voorhand had ze ons toevertrouwd dat ze houdt van fruitige en zoete drankjes. Alles is prima, zolang er maar geen alcohol inzit. “En gember, want dat lust ik echt niet”, voegt de Genkse eraan toe.

Stijn en Joris halen alle ingrediënten boven voor een Running Rosius: een zeemzoete mocktail met alcoholvrije gin, limoen en perzik. “Naar de naam van de cocktail was het niet lang zoeken”, vertelt Stijn. “Rosius betekent ‘rooskleurig’, maar die roze kleur verwijst ook naar haar goedlachse karakter. Bovendien is de dubbele ‘r’ in de mocktail een knipoog naar de alliteratie in haar eigen naam. We shaken een drankje op basis van zoete perzik en fruitige pompelmoes. Daarbij voegen we Botaniest Gin: een sterke non-alcoholische spirit met veel pit die verwijst naar het karakter van Rani.”

Stijn Simonaitis en Joris Musiek van WonderBar in Genk. — © Luc Daelemans

Ook voor de afwerking hebben de Genkenaren iets speciaals in gedachten. “Dat doen we met laurier, een bloem die staat voor roem en overwinning, zodat Rani met veel vertrouwen kan afzakken naar het Europees kampioenschap in München.”

Ingrediënten:

4,5 cl Botaniest Gin (0,0%)

2 cl limoensap

2 cl perziksiroop

pompelmoestonic om af te toppen

laurierblad- en takje

© Luc Daelemans

Zo ga je te werk:

Doe alle ingrediënten in een shaker met ijsblokjes. De pompelmoestonic mag je nog even aan de kant laten. Shake een vijftal seconden.

Vul daarna een longdrinkglas met ijsblokjes en giet de inhoud van de shaker door een zeefje in het glas.

Top het drankje af met de pompelmoestonic en werk af met laurier. Santé!

Vraag naar een Running Rosius in WonderBar, Winterslagstraat 41 in Genk. www.wonderbargenk.be