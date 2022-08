Naomi Osaka triomfeert bij rentree in San Jose: “Cool om weer te spelen”

Voormalig nummer 1 van de wereld Naomi Osaka (WTA 41) heeft na twee maanden afwezigheid bij haar rentree een zege geboekt tegen de Chinese Zheng Qinwen (WTA 51) in de eerste ronde van het WTA 500-toernooi in het Amerikaanse San Jose.

De 24-jarige Japanse, die sinds kort niet meer gecoacht wordt door Wim Fissette, haalde het met 6-4, 3-6 en 6-1.

De viervoudige grandslamwinnares kwam voor het eerst in actie sinds haar nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Ze werd toen gehinderd door een hardnekkige achillespeesblessure.

“Het is echt cool om weer te spelen”, zei Osaka na de match. “Ik heb sinds mei niet meer gespeeld. Dat wist ik niet. Iemand vertelde het me. Het is echt goed om terug te zijn.”

Na het afscheid van Fissette wordt Osaka opnieuw gecoacht door haar vader, Leonard François. “Het is goed voor hem om terug te zijn, want hij maakt me altijd aan het lachen”, vertelde Osaka. “Het is gewoon goed om terug te zijn, ik ben echt blij.”

In de tweede ronde neemt Osaka het op tegen de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 11), dit jaar verliezend finaliste op Roland Garros. Gauff rekende snel af met de Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 52): 6-1 en 6-0. (belga)