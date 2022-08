Leopoldsburg

Op 15 augustus wordt er aan de Kampse hoofdkerk weer gefeest naar aanleiding van de kerkelijke feestdag OLV ten Hemelopneming. Zoals gebruikelijk staat er een eucharistieviering met muziekvereniging Orbis op het programma. Nadien is er in en rond de parochiezaal een gezellig samenzijn voorzien en kunnen kaasschotels afgehaald worden. Reserveren kan via lutheijlen@skynet.be .