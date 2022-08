Minstens 87 vrouwen naar ziekenhuis na gaslek in Indiase fabriek

In Zuid-India zijn minstens 87 vrouwen in het ziekenhuis opgenomen na een gaslek in een kledingfabriek. Dat melden lokale media woensdag.

De werknemers hadden dinsdagavond plots last van misselijkheid en braken in een fabriek in het district Atchyutapuram in de zuidelijke deelstaat Andhra Pradesh. Er werden geen doden gemeld en de situatie is intussen onder controle, meldde India Today. Een oorzaak van het gaslek is nog niet bekend.

In juni had zich in dezelfde regio een soortgelijk incident voorgedaan waarbij 200 vrouwen bewusteloos geraakten door een gaslek. In 2020 kwamen zelfs vijf mensen om het leven na een gaslek in een chemische fabriek in Visakhapatnam, een industriële havenstad in dezelfde provincie.

In 1984 was India slachtoffer van een van de ergste industriële rampen in de geschiedenis in een pesticidenfabriek in Bhopal, in Centraal-India. Ongeveer 3.500 mensen die in de buurt woonden van de fabriek stierven binnen enkele dagen na het giftige gaslek. De bevolking lijdt vandaag nog steeds onder de gevolgen. Zo worden er nog steeds kinderen geboren met zware handicaps en misvormingen veroorzaakt door het gas dat hun moeders heeft aangetast.