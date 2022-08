Britse pers vernietigend voor Rangers na stunt van Union: “Gelukkig konden de fans zich troosten in de bierhoofdstad van België”

In de Schotse en Britse pers was er na de stunt van Union tegen Rangers (2-0-zege) in de derde voorronde van de Champions League vooral aandacht voor het falen van de Schotse vice-kampioen. Dat de ploeg die minder dan drie maanden geleden nog de Europa League-finale speelde zo’n chaos op de mat legde, kon op weinig clementie rekenen. Ook doelman MvLaughlin, die pover voor de dag kwam bij het openingsdoelpunt van Teuma, kreeg de wind van voren.

Daily Mail: “Gelukkig werd de wedstrijd in de bierhoofdstad van België gespeeld en was er troost voorhanden voor de bezoekende fans. De prestatie van de Rangers was zo plat als een pint die een dag eerder was getapt. De hoop van de Rangers om zich voor het eerst sinds 2010 te kwalificeren voor de Champions League is nog niet voorbij, maar er zal dinsdagavond uit een ander vaatje getapt moeten worden als de troepen van Giovanni van Bronckhorst de situatie nog willen omkeren. Niemand kon tegenspreken dat Union Saint-Gilloise de zege met twee goals verschil had verdiend. De Belgen hadden genoeg kansen om het nog erger te maken. Eerder op de dag kwam uit de bokaal dat PSV of Monaco de volgende tegenstander wordt, maar Van Bronckhorst kan nog niet zover kijken.”

The Sun: “Union speelde in Leuven, maar ze leken zich daar wel thuis te voelen. Aanvankelijk leken ze nog de uitploeg, want ze begonnen met elf man achter de bal en stonden Rangers toe om het tempo te bepalen. Het is nog niet beslist, maar de Blues staan voor een enorme opdracht komende dinsdag.”

Daily Record: “Het was alsof de Belgen de Rangers in de openingsfase in slaap wiegden. Of misschien was het plankenkoorts voor hun eerste Europese wedstrijd in vijftig jaar. Hoe het ook zij, vanaf het moment dat ze de schakelaar overhaalden, kwamen de Rangers in de problemen.”

Herald Schotland: “De Bosnische ref Irfan Peljto kende een van de meest belachelijke strafschoppen toe die je ooit zult zien en bracht de Rangers zo serieus in de problemen.”

The Scotsman: “De armoedige prestatie van de Rangers deed de monden openvallen. Ze slaagden er niet om van een drafje naar galop over te schakelen. Het was alsof de Rangers oogkleppen op hadden en de spelers van eigen kleur niet konden zien, zo gedesorganiseerd en inspiratieloos waren ze. De Rangers mogen zich zelfs gelukkig prijzen dat ze maar met een 2-0-deficit aan de terugmatch beginnen tegen de levendige Belgen. Union was de tegenpool van de Rangers, ze voetbalden aan een hoog tempo. Als James Tavernier helemaal op het einde die kopbal niet van de lijn had gekeerd en Jon McLaughlin niet nog enkele saves had verricht, dan had USG een resultaat kunnen hebben dat in verhouding stond tot hun prestatie.”

BBC: “Union was meester van de controlekamer. Ze domineerden de partij en fnuikten de aanvalsplannen van de Rangers.”