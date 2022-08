Warner Bros schrapt ‘Batgirl’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah: “Zal op geen enkel platform verschijnen”

‘Batgirl’, met actrice Leslie Grace in de hoofdrol, moest de nieuwe film worden in de superheldenwereld van DC Comics. De film kreeg groen licht in 2021 en Warner Bros duidde Adil El Arbi en Billal Fallah - die eerder al de Hollywoodproducties ‘Bad Boys for Life’ en ‘Ms. Marvel’ maakten - aan als regisseurs.

Van in het begin was het wel al de bedoeling van het productiehuis om de film niet in de bioscopen, maar alleen op betaalzender HBO Max uit te brengen. Maar die plannen zijn nu veranderd, waardoor ‘Batgirl’ helemaal geschrapt wordt.

Regisseursduo Bilall Fallah en Adil El Arbi. — © AFP

Insiders melden aan het gespecialiseerde entertainmenttijdschrift Variety dat de beslissing “niets te maken heeft met de kwaliteit van de film of met de toewijding van de filmmakers”, maar wel met een nieuwe strategie binnen het bedrijf. De prioriteiten zouden nu - opnieuw - liggen in de bioscoop en de nieuwe DC Comics-films zouden opnieuw “op wereldwijde blockbusterschaal” moeten uitkomen. “En daarvoor was Batgirl niet begroot.”

Niet dat ‘Batgirl’ een “kleine film” was. Het initiële budget was voorzien op 75 miljoen dollar en bereikte uiteindelijk - deels door Covid-gerelateerde vertragingen - uiteindelijk de 90 miljoen dollar. En de 27-jarige hoofdrolspeelster Leslie Grace mag dan bij ons nog niet zo bekend zijn, toch kon de cast met JK Simmons, Michael Keaton en Brendan Fraser op enkele ronkende namen rekenen. In april vertelde Grace nog aan Variety dat ze al met El Arbi en Fallah had samengezeten om te praten over een eventuele vervolgfilm.

‘The Flash’

Ondertussen worstelt Warner Bros ook nog met ‘The Flash’. Dat is een andere DC Comics-film die normaal gezien in 2023 in de bioscoop zou verschijnen, maar ook dat is nog niet zeker. De productie wordt momenteel namelijk in een slecht daglicht geplaatst door de herhaalde beschuldigingen van misbruik en wangedrag aan het adres van hoofdrolspeler Ezra Miller.