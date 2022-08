Het kan niet altijd feest zijn: Emma Meesseman en Julie Allemand onderuit tegen Dallas Wings

Emma Meesseman en Julie Allemand gingen met Chicago Sky in eigen huis onderuit tegen Dallas Wings. Door de nederlaag van Las Vegas Aces blijft het team uit de “Windy City” wel leider in de WNBA en dus op schema richting poleposition.

Moeilijk avondje voor Chicago Sky in de met 5.600 fans gevulde Wintrust Arena. Na een 19-18 bonusje na het eerste kwart was het bijna constant op achtervolgen aangewezen. Marina Amabrey (26 punten) en de met een double-double uitpakkende Teaira McCowan (20 punten, 12 rebounds) loodsten Dallas Wings na een 39-42 bonus halfweg naar 56-64. Het laatste kwart was nipt voor Chicago Sky, maar dat was onvoldoende richting winst: 78-84. Emma Meesseman tekende voor 14 punten, 4 rebounds en 6 assists en Julie Allemand gaf 2 assists.

Door de nederlaag (73-83) van Las Vegas Aces (22 op 31) versus Washington Mystics blijft Chicago Sky met 23 op 31 wel leider in de WNBA. Vrijdag ontvangt Chicago Sky Washington Mystics. De ploeg waar Emma Meesseman in 2019 kampioen speelde. De reguliere fase eindigt op 14 augustus en na 36 wedstrijden. De top 8 vat de play-offs op 17 augustus aan. Chicago Sky, Las Vegas Aces, Connecticut Sun, Washington Mystics en Seattle Storm zijn al zeker van een stek in de play-offs.