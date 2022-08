Club Brugge doet weer zaakjes: Stanley Nsoki vandaag voor meer dan 12 miljoen naar Hoffenheim

Gisteren Charles De Ketelaere, vandaag Stanley Nsoki. Officieel is het nog niet, maar de Fransman heeft wel met succes zijn medische testen afgerond. Hoffenheim stort 12 miljoen plus bonussen op de bankrekening van Club Bruggen.

Nsoki is op een jaar tijd verdubbeld in waarde. Vorige zomer haalde Club hem voor zo’n 6,5 miljoen euro op bij Nice. Nu kan het hem voor meer dan 12 miljoen doorverkopen aan Hoffenheim. De Duitse middenmoter zag enkele verdedigers vertrekken en had dringend nood aan versterking. De interesse dateert al van voor de match tegen Eupen, waarin Nsoki al na één minuut een tegengoal op zijn conto mocht schrijven, maar Hoffenheim duwde nu door.

Zijn medische tests doorstond Nsoki zonder problemen. Het is dus vandaag enkel wachten op de officiële aankondiging.