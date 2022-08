Kickbokser Ben Saddik geschrapt uit Code van Coppens: “Pure karaktermoord”

De kickbokser meldde het nieuws zelf in een story op Instagram. Daar deelde hij een mail waarin hem uitgelegd werd hoe namens Talpa - eigenaar van SBS6, de zender waar het programma te zien zal zijn - de opnames voor een aflevering van de Code van Coppens uitgesteld worden. “Dit vanwege de vele berichten over de onrustige situatie rondom jou en je familie”, staat er te lezen in de mail. “Het is voor ons een te groot (financieel) risico dit nu in te plannen.”

Ben Saddik is niet opgezet met de afzegging en noemt het “pure karaktermoord”. De story is niet meer te zien op zijn account, maar Life of Yvonne, een roddelblogster die een zogenaamde juice-kanaal runt, deelde een screenshot van de story in kwestie.

Golf van geweld

Afgelopen maand was het entourage van de kickbokser betrokken partij in een reeks aanslagen. Eind juli nog gooiden onbekenden een brandbom tegen de gevel van een restaurant dat in handen is van familie van de kickbokser. Op amper twee weken tijd werd het restaurant in kwestie drie keer getroffen door aanslagen.

De familie Ben Saddik is de voorbije maand meerdere malen het doelwit geweest van aanslagen. Onder meer de woning van de ouders van de kickbokser in de Zegepraalstraat werd aangevallen. Er waren ook beschietingen van een pand in Borsbeek en een handcarwash in Deurne. De geweldcampagne zou het gevolg zijn van een conflict in het drugsmilieu. Een van de broers van Jamal Ben Saddik zou een aanzienlijk lading cocaïne hebben kwijtgespeeld, dan wel hebben gestolen.