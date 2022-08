Rangers-coach Giovanni Van Bronckhorst is één hoopje ellende na verlies tegen Union: “We komen nog goed weg”

Giovanni van Bronckhorst was één hoopje ellende. De trainer van Rangers had niets positiefs te melden over zijn team. “We komen hier nog goed weg”, aldus de Nederlander.

“Het had veel meer kunnen zijn. Als we volgende week zo spelen, halen we nooit de volgende ronde. We kunnen wel over die strafschop zeuren, maar ik maak me meer zorgen over onze prestatie. Eén of twee spelers kunnen slecht zijn, maar vandaag waren dat te veel spelers. Ze zullen nu wel begrijpen dat Union een sterke ploeg is die al twee jaar een sprookje beleeft. Met alle respect, maar we moéten daar een einde aan maken.”  (lvdw)