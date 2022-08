David Goffin moet na verlies tegen Sock meteen koffers pakken in Washington

Goffin verloor in de eerste ronde tegen de Amerikaan Jack Sock, voormalig nummer acht van de wereld maar nu pas 105e op de ATP-ranking, in twee sets: 7-6 (7/4) en 6-4. De partij duurde 1 uur en 54 minuten. In de volgende ronde wacht voor Sock zijn landgenoot Maxime Cressy (ATP 32), die als dertiende reekshoofd vrij was in de eerste ronde.

Het was de eerste wedstrijd voor de 31-jarige Goffin na zijn uitschakeling in de kwartfinales van Wimbledon door de Brit Cameron Norrie begin juli.