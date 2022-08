VIDEO. Zo knalde Teddy Teuma de eerste Europese goal in 60 jaar binnen voor Union tegen Rangers

De vorige doelpuntenmaker voor Union in Europa? Lucien Mertens, in het seizoen 1962-1963 scoorde hij voor de Brusselaars tegen Dinamo Zagreb in de Jaarbeursstedenbeker, de voorganger van de UEFA Cup. Dinsdagavond in de derde voorronde van de Champions League tegen Rangers kwam Teddy Teuma als eerste op het scorebord. Met een pegel maakte de Maltees er 1-0 van. Een historisch doelpunt voor Union en Teuma.