Tongenaar (19) krijgt voorwaarden opgelegd nadat hij kameraad met mes steekt in been

De 19-jarige Tongenaar die maandagavond zijn kameraad met een mes in het been stak aan de sportterreinen in Hoeselt is dinsdag door de parketmagistraat verhoord. Hij handelde onder invloed van alcohol. De parketmagistraat legde de Tongenaar voorwaarden op. Zijn kameraad uit Hoeselt mocht het ziekenhuis na verzorging verlaten.

De jongen van 18 jaar uit Hoeselt bloedde hevig nadat hij in het bovenbeen was gestoken. Een arts die aan het joggen was op de site van CC Ter Kommen diende de eerste zorgen toe. Ambulance en mug namen het over.

Het incident werd gefilmd door de bewakingscamera’s. Een groepje jongeren troepte er samen. De Tongenaar had gedronken en hij had een mes bij. Na het steekincident liep hij weg. De politie kon het mes vinden binnenin de tribune waar de jongeren hadden gezeten. Hij werd in de buurt opgepakt. Hij bracht de nacht door in een politiecel om te ontnuchteren.