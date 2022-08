“Tropische temperaturen tot 33°C, af en toe kans op bewolking”

Vandaag klimt de temperatuur in Limburg naar tropische waarden. Uiteindelijk kunnen we maxima rond 32 à 33°C verwachten.

Het blijft volledig droog met veel zonneschijn. Af en toe kan de sluierbewolking wat dikker worden maar de zon zal er steeds doorheen kunnen schijnen. De zwakke tot soms matige wind draait in de loop van de avond van west naar noord.

In de nacht naar donderdag blijft het nog altijd droog. In verstedelijkte gebieden zakt de temperatuur niet beneden 20°C. Tussen de velden kan het 16 tot 18 graden worden. De laagste temperaturen vinden we zoals steeds in landelijke valleien.

Bekijk hier de weersvoorspelling voor de komende dagen.