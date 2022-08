Afvalberg in brand in Rekem

Lanaken

Dinsdagavond even voor 18 uur ontvingen de hulpdiensten een melding over een grote brandhaard op een terrein aan de Heirbaan in Rekem. Op het terrein van de voormalige rubberfabriek Sint-Petronella - intussen Suez - was er brand ontstaan in een afvalberg. Een twaalftal manschappen van de brandweer van Lanaken en Maasmechelen kwam meteen ter plaatse en kon de brandhaard blussen. Een graafmachine van de gemeentelijke technische dienst van Lanaken werd ingeschakeld om de afvalberg uit elkaar te trekken en zo het vuur te ‘verdrinken’. Het door de brand gevatte terrein besloeg zowat 400 vierkante meter. De oorzaak is nog onbekend maar kwaad opzet is niet uit te sluiten, al blijven alle pistes open volgens burgemeester Marino Keulen (Open VLD). Omstreeks 20.30 uur had de brandweer het vuur volledig onder controle.