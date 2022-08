Lahbib gaf bij VN “boodschap van hoop en vastberadenheid” voor denuclearisatie

België heeft de Verenigde Naties een boodschap van hoop en vastberadenheid gegeven om richting een gedenucleariseerde wereld te evolueren. Dat heeft kersvers minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) dinsdag gezegd tijdens een werkbezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Het bezoek was vooral gericht op de Toetsingconferentie van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV).

Lahbib gaf er wel aan dat België gehecht blijft aan de inzet van civiele nucleaire toepassingen, zowel op het gebied van energie als voor gezondheidszorg. De internationale ontmoeting, die elke vijf jaar gepland wordt door de landen die het verdrag ondertekenden, had eigenlijk moeten plaatsvinden in mei 2020, maar moest enkele keren uitgesteld worden wegens de coronacrisis.

“Deze conferentie is des te belangrijker binnen de context van de huidige geopolitieke spanning door de ongerechtvaardigde oorlog van Rusland tegen Oekraïne”, aldus Lahbib in haar tussenkomst op de conferentie. “België maakt zich grote zorgen door de alarmerende uitbreiding van het nucleaire programma van Iran. Noord-Korea blijft de internationale regels aan zijn laars lappen. (...) De internationale druk op het regime moet aangehouden worden, in het bijzonder door de strikte toepassing van de sancties door alle landen, zonder uitzondering.”

Volgens de minister blijft de stem van België belangrijk omdat ons land de reputatie van bruggenbouwer heeft. Tijdens haar reis naar New York had ze ook ontmoetingen met vertegenwoordigers van UN Women, de VN-entiteit die zich inzet voor gendergelijkheid. Daarbij werd er vooral gesproken over het lot van de vrouwen in Afghanistan en van de vrouwen die het slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne.