Doet ze het, of niet? Toch wel. Dinsdag is Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, geland op Taiwan. Haar bezoek is omstreden en China reageert alvast furieus. “Belangrijke” militaire oefeningen en gevechtsvliegtuigen die flirtten met de officieuze grens tussen het Taiwanese en Chinese luchtruim waren het antwoord. Hoe gaat dit evolueren en wat zijn de gevolgen?