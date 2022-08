Ons land heeft slechts 3.000 vaccins voor het appenpokkenvirus in voorraad, pas in de herfst is er beterschap op komst. Een steeds grotere groep mensen steekt daarom de grens naar Frankrijk over voor een spuitje. “Bij ons zijn ze welkom, de Belgen”, zegt Karima Chouia, verantwoordelijke van gezondheidscentrum CEGIDD in Rijsel. “Voorlopig kunnen we die toestroom nog aan.”