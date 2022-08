James Webb-telescoop maakt spectaculaire nieuwe foto’s van ‘ringstelsel’

Zo’n 500 miljoen lichtjaren van ons verwijderd kan je het Karrenwielstelsel vinden. Dat is een ringvormig sterrenstelsel dat halverwege de 20ste eeuw ontdekt werd. Het is het resultaat van een botsing, aan hoge snelheid, tussen een groot spiraalvormig sterrenstelsel en een kleiner sterrenstelsel. “Botsingen van galactische proporties veroorzaken een cascade van verschillende, kleinere gebeurtenissen tussen de betrokken sterrenstelsels. Het karrenwiel is geen uitzondering”, klinkt het bij het Amerikaanse ruimtevaartprogramma NASA.

De botsing heeft vooral de vorm en structuur van het sterrenstelsels aangetast. Het Karrenwielstelsel heeft twee ringen: een heldere binnenring en een omringende, kleurrijke buitenring. Die twee breiden zich vanuit het centrum van de botsing naar buiten uit. Vanwege deze opvallende kenmerken noemen astronomen dit een “ringstelsel”, een structuur die minder vaak voorkomt dan spiraalstelsels zoals onze Melkweg.

De James Webb Ruimtetelescoop kon onlangs nieuwe beelden maken van dat Karrenwielstelsel. Eerder werd het speciale sterrenstelsel ook al gedocumenteerd door de Hubble Ruimtetelescoop, maar dit keer zijn de beelden gedetailleerder.

Door de infraroodcamera van de nieuwe telescoop zijn er meer sterren zichtbaar en is het verschil tussen de nieuwe en de oudere sterren duidelijker. Door de nieuwe beelden krijgen onderzoekers ook betere inzichten in de ontwikkeling van het Karrenwielstelsel.

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

(sgg)