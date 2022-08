Na grote zoekactie bij jongeren: 30.000 euro en wapens gevonden, Nederlandse politie zet in op nieuwe aanpak

In Den Haag heeft de politie een grootschalige zoekactie gedaan bij jongeren die verdacht worden van geweldplegingen en wapengebruik. Dat meldt de Nederlandse krant AD. De politieactie maakt deel uit van een nieuwe aanpak in de regio.

Het geweld loopt er de laatste maanden de spuigaten uit, zo klinkt het bij de politie van Den Haag en het Openbaar Ministerie. Er zijn steeds meer incidenten waarbij jongeren bijzonder agressief tekeergaan en daarbij wapens gebruiken. Met een machete in een winkelcentrum staan zwaaien, bijvoorbeeld.

De beelden van jongeren die amok maken, en daarbij video’s maken van elkaar, maakten het voor de politie mogelijk om grootschalig in te grijpen: bij acht huiszoekingen in de regio Den Haag zijn vier jongeren aangehouden. Ze maken deel uit van rivaliserende bendes en zetten andere jongeren aan tot geweld. Er zijn wapens en 30.000 euro teruggevonden. Vier jongeren tussen 15 en 19 jaar oud werden aangehouden. Een verdenking gaat zelfs over poging tot doodslag.

De politieactie maakt deel uit van een nieuwe aanpak. Het gaat om een langdurige en intensieve samenwerking tussen politie, gemeentes en zorgverleners. En dat over de regiogrenzen heen. Het team bestaat uit zo’n 25 medewerkers. Dat is uitzonderlijk, normaal wordt dergelijk team samengesteld nadat er sprake is van bijvoorbeeld moord. Toch is dit een nuttige aanpak om jongerenbendes en zogenaamde ‘drilrappers’ (gewelddadige en agressieve rapteksten, vaak geweld verheerlijkend, nvdr) aan te pakken. “Zo hebben we meer zicht op wie de leiders zijn, en waar nieuwe aanwas is”, zegt politiechef Paul van Musscher aan AD. “Bij die laatsten hoop je dan om ze er snel terug uit te kunnen trekken.”