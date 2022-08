Lichaam van verdwenen politieman aangetroffen in een veld in Waalse gemeente Bierghes

In een veld in het Waals-Brabantse Bierghes is dinsdagnamiddag het levenloze lichaam van een man ontdekt. Het betreft Frédéric Gonzalez Moradiellos. De 35-jarige politieagent van de zone Brussel/Elsene verliet begin vorige maand zijn woning in Rebecq en was sindsdien vermist. Dat heeft de woordvoerder van het parket van Waals-Brabant aan Belga gemeld.

Frédéric Gonzalez Moradiellos was dinsdag 5 juli omstreeks 10.00 uur vertrokken uit zijn woning aan de rue du Petit-Bruxelles in Rebecq. Sindsdien werd hij niet meer gezien. In Waals-Brabant en in het Brusselse werden zonder resultaat omvangrijke zoekacties en tal van opsporingen verricht.

Zijn lichaam werd dinsdagnamiddag ontdekt in een veld nabij de rue Quenestine in Bierghes, een deelgemeente van Rebecq. “Het lichaam was moeilijk te identificeren. De tussenkomst van een forensisch patholoog, een team van het wetenschappelijk laboratorium van de federale politie en leden van de Cel Vermiste Personen was vereist”, aldus de woordvoerder.

“Er is geen tussenkomst van een derde partij, wat elke doodslag uitsluit. Juridisch is er dus niets te melden”, besluit de woordvoerder.

De 35-jarige politieagent was toegewezen aan Elsene. Hij was onlangs naar Waals-Brabant verhuisd en onderhield veel banden met Brussel.