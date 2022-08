Pelosi legt in opiniestuk uit waarom ze bezoek brengt aan Taiwan: “Diepe vriendschap met gedeelde waarden en belangen”

Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, is dinsdagavond lokale tijd geland in Taiwan. China is sterk gekant tegen buitenlandse steunbetuigingen aan wat voor hen een “opstandige Chinese provincie” is en veroordeelt daarom het bezoek sterk. In een opiniestuk in de krant The Washington Post verduidelijkt Pelosi waarom ze een bezoek brengt aan Taiwan.

In haar opiniestuk herinnert Pelosi de Amerikanen aan de ‘Taiwan Relations Act’, waarin de verbintenis van de VS ten aanzien van een democratisch Taiwan werd vastgelegd en een kader werd geschept voor een economische en diplomatieke relatie.

Die overeenkomst groeide volgens de voorzitter uit tot “een diepe vriendschap die geworteld is in gedeelde belangen en waarden: zelfbeschikking en zelfbestuur, democratie en vrijheid, menselijke waardigheid en mensenrechten.” Ook maakte de VS een belofte, schrijft ze. “Elke poging om de toekomst van Taiwan op een andere dan vreedzame manier te bepalen, beschouwen wij als een bedreiging voor de vrede en de veiligheid in het westelijk deel van de Stille Oceaan en als een ernstige bron van zorg voor de Verenigde Staten.”

Amerika moet zich die belofte herinneren, schrijft ze. “Wij moeten achter Taiwan staan, dat een veerkrachtig eiland is. Taiwan is een leider op het gebied van bestuur: momenteel bij de aanpak van de covid-19-pandemie en bij het opkomen voor milieubehoud en klimaatactie. Het is een leider op het gebied van vrede, veiligheid en economische dynamiek: met een ondernemingsgeest, een innovatiecultuur en een technologische bekwaamheid die de wereld benijdt.”

Maar Taiwan wordt bedreigd en de spanningen met Peking lopen op, merkt Pelosi op. “De patrouilles van bommenwerpers, straaljagers en bewakingsvliegtuigen in de buurt van en zelfs boven de Taiwanese luchtverdedigingszone werden opgevoerd, waardoor het Amerikaanse ministerie van Defensie tot de conclusie is gekomen dat het Chinese leger zich ‘waarschijnlijk voorbereidt om Taiwan met geweld met China te verenigen’.” Pelosi schrijft ook dat de cyberaanvallen op Taiwan opgevoerd werden en dat er economische druk wordt uitgeoefend.

“Geven nooit toe aan autocraten”

Pelosi schrijft in haar opiniestuk dat haar bezoek een teken van steun is aan een democratische partner die zichzelf en zijn vrijheid verdedigt. “In onze besprekingen met onze Taiwanese partners zullen wij onze steun voor het eiland opnieuw bevestigen en onze gedeelde belangen bevorderen, waaronder het bevorderen van een vrije en open Indo-Pacifische regio. De solidariteit van Amerika met Taiwan is vandaag belangrijker dan ooit - niet alleen voor de 23 miljoen inwoners van het eiland, maar ook voor miljoenen anderen die door China worden onderdrukt en bedreigd.”

“Dertig jaar geleden reisde ik met een delegatie van het Congres naar China, waar we op het Plein van de Hemelse Vrede een zwart-wit spandoek ontvouwden met de tekst: ‘Voor hen die stierven voor de democratie in China.’ Politie achtervolgde ons toen we het plein verlieten. Sindsdien gaat de erbarmelijke mensenrechtensituatie en de minachting voor de rechtsstaat in peking gewoon door, terwijl president Xi Jinping zijn greep op de macht verstevigt.”

Ze verwees ook naar de genocide op de Oeigoeren, een Islamitische minderheid en de problemen in Tibet. “We maken deze reis op een moment dat de wereld voor de keuze staat tussen autocratie en democratie. Nu Rusland zijn opzettelijke, illegale oorlog tegen Oekraïne voert, waarbij duizenden onschuldigen - zelfs kinderen - worden gedood, is het van essentieel belang dat Amerika en onze bondgenoten duidelijk maken dat wij nooit toegeven aan autocraten.”

