Hij wint voorlopig niet, maar hij is wel bijzonder sterk op dreef. In de Ronde van Polen doet Jordi Meeus zijn uiterste best om eindelijk de eerste zege van het seizoen te grijpen. Voorlopig blijft het bij ereplaatsen, zoals dinsdag in Sanok, maar lang kan dit niet meer uitblijven. “Want de vorm is goed”, reageert de Lommelaar.