Officieel: toptalent Oscar Piastri (21) volgt Fernando Alonso op bij Alpine

De 21-jarige Australiër zal een tandem vormen met de Fransman Esteban Ocon, zo maakte het team dinsdag bekend. De 41-jarige Alonso kondigde maandag zijn vertrek aan en verkast naar Aston Martin, waar hij het rijderszitje zal overnemen van de Duitser Sebastian Vettel, die heeft aangekondigd aan het einde van het seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Piastri wordt beschouwd als een van de grootste talenten in de autosport. Hij won de Formule Renault Eurocup in 2019, werd Formule 3-kampioen in zijn eerste seizoen in 2020, en kroonde zich vorig jaar tot Formule 2-kampioen. Hij voegde zich zo bij George Russell en Charles Leclerc, die als enige andere coureurs de titel in de Formule 3 en vervolgens in de Formule 2 wonnen in hun eerste seizoen.

Afgelopen november werd hij aangenomen als reservepiloot bij Alpine.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen