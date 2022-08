Officieel: Sander Coopman gaat carrière herlanceren bij SK Beveren

Coopman kreeg zijn jeugdopleiding voornamelijk bij Zulte Waregem en Club Brugge. Hij debuteerde bij de hoofdmacht van blauw-zwart maar kon er nooit echt doorbreken. Van 2016 tot 2018 verhuurde Club hem aan Zulte Waregem. FCB verkocht Coopman in 2018 aan KV Oostende. Na een seizoen versierde Coopman een transfer naar Antwerp. Daar speelde hij door blessures slechts dertien wedstrijden. “Zowel SKB als Coopman zijn klaar om samen een nieuw hoofdstuk te schrijven”, klinkt het bij de club uit de Challenger Pro League.

CEO Antoine Gobin kijkt uit naar de komst van Coopman. “Vanaf het moment dat Sander bij ons begon te trainen, zagen we zijn kwaliteiten. Hij heeft de laatste jaren veel pech gehad en we zijn blij dat we een hongerige, gemotiveerde speler hebben gevonden. Het verheugt ons dat hij bij ons zijn volgende stap in zijn carrière wil zetten en dat hij deel zal uitmaken van onze geel-blauwe familie.”