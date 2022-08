21 jaar geleden scoorde ze een hit met VandaVanda, nu is Tiziana korporaal: “Het kriebelt om opnieuw te zingen”

Leopoldsburg/Houthalen

Veel zonneschijn en blauwe lucht zondag toen VandaVanda na 21 jaar nog eens hun hit Sunshine After The Rain mocht brengen in Tien om te Zien. “De tekst kende ik nog perfect, maar de pasjes moest ik toch even oefenen”, vertelt Tiziana Scapin (42). De jongste van het vijftal stond uitzonderlijk nog eens op het podium, want ze is intussen korporaal in Leopoldsburg.