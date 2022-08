Tentoonstelling Woman@War in Lommel zet vrouwen tijdens WO II centraal

Lommel

Het ontmoetingscentrum Huis Over Grenzen in Lommel start in augustus met een openluchttentoonstelling ‘Woman@War’. De expo is te zien naast de Duitse oorlogsbegraafplaats en ligt langs het fietsroutenetwerk vlakbij fietsen door de bomen. De fototentoonstelling gaat over de rol en acties van vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de 64 vrouwen die er begraven liggen, werden 6 biografieën uitgelicht. De eerste bezoekers zijn enthousiast over de tentoonstelling.