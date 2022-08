Sint-Truiden

Haar overgrootvader Raoul Vreven lag aan de basis van het liberalisme in Limburg, haar grootvader Alfred (Freddy) was defensieminister in de jaren 80, haar vader runde een groot notariaat maar kwam in de problemen. De jongste telg van de Vrevendynastie, Cristina (26), heeft andere plannen. “Zuid-Amerika ligt op mij te wachten.”