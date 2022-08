Belg (37) gezocht in Thailand voor schietpartij door motorbende Hells Angels

Een 37-jarige Belg wordt in Thailand gezocht omdat hij ervan verdacht wordt deel te hebben genomen aan een schietpartij op een winkel van Harley Davidson. Mogelijk is de zaak gelinkt aan de motorbende Hells Angels.

Bron: The Pattaya News, Thaiger

Axel Goddeeris, een 37-jarige Belg, zou in Thailand actief gezocht worden voor zijn deelname aan een schietpartij in april. Goddeeris zou samen met drie andere mannen op een winkel van motormerk Harley Davidson geschoten hebben in Pattaya. De vier kwamen op twee motors aan, namen de smartphone van de eigenaar af en schoten tien keer op de winkel. Daarna vluchtten de vier mannen weg.

Het is niet duidelijk wat het motief van de schietpartij is, maar volgens lokale media zou het om een handelsgeschil gaan. En zou de schietpartij gelinkt zijn aan de motorbende Hells Angels.

Deze week werd een 63-jarige Australiër in de zaak opgepakt nadat hij probeerde een grens over te steken. Eerder werd al een 35-jarige Brit opgepakt. De politie is nog steeds op zoek naar een 48-jarige Canadees en de 37-jarige Belg. (sgg)