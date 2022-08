Intermarché-Wanty-Gobert verrast met komst ex-wereldkampioen Rui Costa

Rui Costa wordt de eerste Portugese renner die de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert zal verdedigen. Costa behaalde zijn grootste succes in 2013, toen hij wereldkampioen werd in Firenze. De Portugees won ook onder meer drie ritten in de Tour de France en pakte drie keer de eindzege in de Ronde van Zwitserland.

“Ik ben zeer gelukkig dat ik volgend seizoen de kans krijg om aan het succes van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux te kunnen bijdragen”, zegt Costa in een persbericht van zijn nieuwe ploeg. “Ik kom er terecht in een nieuwe omgeving die me frisse opportuniteiten biedt en in mijn waarde als atleet gelooft. Ik wil vechtlust tonen om collectieve doelen te bereiken en droom van de mogelijkheid om nieuwe overwinningen te veroveren.”

Aike Visbeek: “Ervaring en grote kampioenen doorslaggevend”

“We hebben dit seizoen geleerd dat de aanwezigheid van ervaring en grote kampioenen in een selectie een doorslaggevend element in het behalen van succes is”, aldus Performance Manager Aike Visbeek. “We zijn dan ook verheugd dat Rui Costa volgend seizoen in de lastige koersen en Ardennenklassiekers deze belangrijke rol als kapitein zal vervullen. Hij heeft een rijk palmares uitgebouwd door talent, hard werken en een goed wedstrijdinzicht te combineren. Het is deze ervaring en besluitvaardigheid in finales die zo waardevol is om het voor jongens als Lorenzo Rota of Georg Zimmermann mogelijk te maken om de volgende stap in hun carrière te zetten.”

“Hij is gemotiveerd om zijn ervaring door te geven of nog om in Grote Rondes een belangrijke rol aan de zijde van renners als Louis Meintjes of Biniam Girmay te spelen”, vervolgt Visbeek. “Maar bovenal heeft hij ook duidelijk zijn eigen ambitie uitgesproken en deze balans willen we hem in ons team bieden door hem te beschermen in rittenkoersen of eendagskoersen op zijn maat. We kijken ernaar uit om hem vanaf de start van het seizoen te zien schitteren, zoals hij dit voorjaar met podiumplaatsen in het eindklassement van de Saudi Tour en de Ronde van Oman gedaan heeft. Rui maakt een zeer gemotiveerde indruk en toonde een bijzondere interesse in ons team, wat ons ervan overtuigd heeft dat hij de renner was die we zochten!”