Sms-actie ‘Vive le Vélo’ levert recordopbrengst van 249.373 euro op voor Kom op tegen Kanker

Al sinds 2015 zet de wielertalkshow Vive le Vélo een sms-actie op poten om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. De Tour van 2022 leverde niet alleen een recordaantal kijkers op voor de wedstrijden, maar ook een recordopbrengst van 249.373 euro. Met eervolle vermeldingen voor de truitjes van Wout Van Aert en de tafel uit Bokrijk die centjes in het laatje brachten.

Yves Lampaert, Jasper Philipsen en Wout Van Aert. Het zijn slechts enkele renners van wie de kijkers dit jaar een truitje konden winnen dankzij Vive le Vélo. Aan het einde van elke aflevering kon er ge-sms't worden voor een shirt van een wielrenner of wielrenster. De opbrengst van al die berichtjes gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. Wout Van Aert was voor velen niet enkel de smaakmaker van de Tour de France, ook zijn groene truitjes vielen erg in de smaak bij de kijkers. Er waren twee exemplaren in de aanbieding, die samen meer dan 100.000 euro opbrachten.

Ook de tafel waaraan er gedurende het seizoen gediscussieerd en geanalyseerd wordt, zit steevast in het prijzenpakket. Dit jaar vertegenwoordigde die het Limburgs vakmanschap. Het houten meubelstuk werd in Bokrijk vervaardigd en reisde deze zomer mee van Kopenhagen naar Parijs. Er werden 15.366 sms’jes gestuurd voor de tafel gemaakt uit een wijnvat en molenrad, wat evenveel euro’s opleverde.

© luc daelemans

LEES OOK. Gemaakt uit een wijnvat en een molenrad: Karl Vannieuwkerke presenteert ‘Vive le Vélo’ aan tafel van Limburgs vakmanschap

Dat zorgde ervoor dat presentator Karl Vannieuwkerke een cheque van 249.373 euro mocht overhandigden aan Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. “Per jaar vernemen meer dan 40.000 Vlamingen dat ze kanker hebben. Met dit fantastisch bedrag kunnen we grotere overlevingskansen en betere levenskwaliteit voor elk van hen realiseren. Un grand merci aan Vive le Vélo, alle sms’ers en uiteraard alle fantastische renners en rensters om dit mogelijk te maken”, bedankte hij iedereen.