Bank wordt bakkerswinkel in Lindelhoeven: DeCaré breidt uit en krijgt er een tearoom bij

Werken met smaken leerde hij in de cocktailbar van dancing De Carré, in zijn bakkerswinkel DeCaré maakt Thomas Hamblok elke dag vers brood, pistolets, taarten en andere lekkernijen. Al sinds 2005 is hij aan de slag als warme bakker. Het bakken zit hem dan ook in het bloed. Hij leerde de stiel van zijn grootvader. Zijn ervaring met cocktails komt volgens Thomas in de bakkerij “goed van pas bij het uittesten van iets nieuws”.

Al een tijdje baatte Thomas zijn bakkerswinkel uit op de Lindelsebaan 218. Maar er was uitbreidingsdrang, de winkel was te klein geworden naar de normen van Thomas. Toen de opportuniteit zich voordeed om de aanpalende en ondertussen leegstaande KBC-bank te kopen, aarzelde hij dan ook geen moment. Ook Thomas’ partner Ellen Kerkhofs was meteen gewonnen voor de plannen en het nieuwe concept.

Broodjesbar

Een jaar lang werd er hard gewerkt, maar het eindresultaat mag gezien worden. Zo is er aan de bakkerij nu ook een tearoom met 24 zitplaatsen waar klanten kunnen genieten van een kopje koffie en een huisgemaakt gebakje. Er zijn ook plannen om van de oude bakkerswinkel op termijn een broodjesbar te maken.

“Van dinsdag tot zondag staan wij van 7.30 tot 18 uur paraat, op donderdag sluiten we om 13 uur”, zegt het bakkerskoppel Thomas en Ellen. “Op zondag worden er om 16 uur opnieuw pistolets en stokbrood in de oven gezet. DeCaré heeft ook een broodautomaat bij de winkel die elke dag gevuld wordt met vers brood. Onze specialiteiten zijn onze spekbroodjes op zaterdag, zondag en feestdagen. Maar ook onze DeCaré-taart met woudvruchten of frambozen is zeker het proeven waard.”

Bakkerij DeCaré Overpelt, terug te vinden bij bakkersonline, 011/64.50.41