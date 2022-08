Jonge Colombiaan Santiago Buitrago soleert naar winst in openingsetappe Ronde van Burgos

Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) heeft de openingsetappe van de Vuelta a Burgos gewonnen. De 22-jarige Colombiaan kwam solo over de finish. Enkele seconden later kwamen de Portugees Ruben Guerreiro en de Brit Tao Geoghegan Hart als tweede en derde over de finish. Buitrago mag woensdag in de leiderstrui starten. Ilan Van Wilder finishte als eerste Belg achtste.