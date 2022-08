Australische senator moet eed opnieuw afleggen nadat ze de Queen ‘kolonisator’ noemt

Het Australische inheemse parlementslid Lidia Thorpe verhitte de gemoederen maandag tijdens haar eedaflegging als senator. Met een opgeheven hoofd en een vuist in de lucht kwam ze de Senaat binnengewandeld. Niet veel later verwees ze naar de Britse koningin Elizabeth II als een kolonisator.

De onlangs verkozen centrumlinkse regering in Canberra wil een referendum op poten zetten om de grondwet zodanig te wijzigen dat de oorspronkelijke bewoners van Australië erkend worden.

In de Australische grondwet wordt niet verwezen naar de inheemse volken. Hun leiders ijveren al generaties lang voor erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan sinds de Europese kolonisatie in de jaren 1700.

(DS)