Voorzitster Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi geland op Taiwan

Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht, met onder de passagiers de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, is zonet geland in Taiwan. Het vliegtuig vertrok eerder uit Maleisië en nam een langere route die de Zuid-Chinese Zee omzeilde. Het bezoek van de politica lokt intussen hevige reacties uit in China.

Uiteindelijk deed ze het dan toch: Nancy Pelosi stapte eerder vandaag op een vliegtuig in Maleisië en landde daarna in de Taiwanese hoofdstad, Taipei. Dat Pelosi Taiwan dat doet, ligt erg gevoelig voor China. Dat land ziet Taiwan als een afvallige provincie die, desnoods met geweld, vroeg of laat weer onder Chinees bewind gebracht moet worden. Een bezoek van Pelosi, de partijgenoot van Biden en na Kamala Harris de derde in rang, is voor China een impliciete erkenning van Taiwan als aparte natie.

Pelosi brengt deze week samen met een delegatie Congresleden een bezoek aan de Amerikaanse bondgenoten in de Indo-Pacifische regio. Het gerucht ging al langer dat ze daarbij ook Taiwan zou aandoen, al werd dat nooit officieel bevestigd.

China rolt met zijn militaire spierballen

China waarschuwde de VS meermaals voor de gevolgen van een mogelijk bezoek. Kort voor Pelosi omstreeks 22.45 uur lokale tijd in Taipei landde, toonde de Chinese staatstelevisie beelden van Chinese gevechtsvliegtuigen in de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen het eiland en het Chinese vasteland. Op sociale media doen ook beelden de ronde van tanks op de stranden van Fujian, de Chinese provincie die het dichtste bij Taiwan ligt.

Na de aankomst van Pelosi reageerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken met scherpe bewoordingen. “Het bezoek van Pelosi heeft ernstige gevolgen voor de politieke fundamenten van de betrekkingen tussen China en de VS”, valt er te lezen in een officieel statement. Het bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft volgens het ministerie ook “de vrede en de stabiliteit in de Straat van Taiwan beschadigd”.

Het blijft voorlopig afwachten hoe de situatie in China en Taiwan verder zal evolueren. De hele dag vlogen al Chinese gevechtsvliegtuigen langs de middenlijn van de Straat van Taiwan, de zee die Taiwan scheidt van het Chinese vasteland. In de aanloop naar het bezoek stuurde de VS ook vier oorlogsschepen, waaronder een vliegdekschip, naar de zee ten oosten van Taiwan. Volgens de Verenigde Staten zou die beweging passen in een reeks “routinematige” implementaties. China zou volgens bronnen oorlogsschepen gestuurd hebben dicht bij het midden van de zeestraat tussen China en Taiwan.

Het ministerie van Defensie van Taiwan heeft intussen het alertheidsniveau voor het leger vandaag verhoogd tot donderdag, zegt het staatspersbureau van het eiland op basis van anonieme bronnen. Het ministerie zegt een volledig overzicht over de militaire activiteiten rondom het eiland te hebben. Het zal ‘op gepaste wijze’ troepen sturen in het geval van “vijandelijke bedreigingen”.

Volgens de Global Times, een Chinese staatskrant, zal China de komende dagen ook extra “militaire oefeningen” uitvoeren.