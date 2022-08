In Afghanistan is Al Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri, beschouwd als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, gedood door een Amerikaanse bom. Alleen: er zijn amper tekenen van een explosie te vinden en niemand anders raakte gewond. Dat doet vermoeden dat de zogenaamde “Flying Ginsu” in het spel was, een soort ninjabom die zo uit een sciencefiction film lijkt weggelopen.