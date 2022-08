“Hevig? Nee, dat gaan we niet zijn vandaag. Wij komen vooral voor een gezellig feest en bier”, klonk het. — © hsb

Leuven

Wie dinsdag in Leuven rondloopt, komt daar gegarandeerd Schotten tegen. Niet in kilts, wel in felblauwe shirts van voetbalclub Glasgow Rangers. Zij spelen dinsdagavond aan Den Dreef hun Champions League-match tegen Union. Een treffen waar de horeca heel blij mee kan zijn, maar de politie toch wel met een bang hart naar uitkijkt.