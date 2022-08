Geen tekort aan drinkwater, maar “verspil het niet en gebruik het verstandig”

Voor die indicator rapporteren de waterbedrijven per bevoorradingsgebied over de beschikbaarheid van ruw water (onbehandeld water uit rivieren of kanalen), de verbruikscijfers en de status van de bevoorrading aan de VMM. In overleg wordt dan beslist of er tijdelijke gebruiksbeperkingen worden opgelegd, zoals een sproeiverbod. Momenteel zijn er geen beperkingen.

Toch waarschuwt de VMM dat het nog meer dan anders noodzakelijk is om bedachtzaam om te springen met drinkwater. “Verspil het niet en gebruik het verstandig”, zegt woordvoerster Katrien Smet.

Onder invloed van de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van de maand juli zijn intussen de afvoeren van de bevaarbare waterlopen in heel Vlaanderen laag en dalend. Ook in verschillende onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en waterhoogtes dalend en worden verschillende ecologische minimumdebieten niet gehaald.

Maandag besliste de Adviesgroep Droogte om de huidige maatregelen aan te houden. Die werden midden juli afgeklopt binnen de Droogtecommissie. Dat betekent concreet dat code oranje van kracht is: op alle onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen geldt momenteel een tijdelijk captatieverbod. Op verschillende waterwegen zijn tijdelijke onttrekkings- en recreatieverboden van toepassing vanwege blauwalgen.

De komende periode wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Hierdoor zullen de peilen en afvoeren dan ook verder dalen, aldus nog de VMM.