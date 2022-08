Pascal Ackermann klopt Jordi Meeus in lastige sprint, Zdenek Stybar op 200 meter voor finish gegrepen in Ronde van Polen

Sergio Higuita (BORA - hansgrohe) kwam in de slotkilometers ten val. De maandag 25 jaar geworden Colombiaan bolde als 96e op 3:32 over de meet, maar kreeg dezelfde tijd als winnaar Ackermann en behield de gele leiderstrui. In de stand heeft hij vier seconden voor op de Spanjaard Pello Bilbao. Quinten Hermans is op zes seconden derde.

Ackermann boekte zijn tweede zege van het seizoen. In maart won hij de Bredene Koksijde Classic (1.Pro).

Woensdag leggen de renners tussen Lancut en Rzeszow 178,1 kilometer af. Sprinters zijn niet kansloos, maar dan moeten ze, op 64 en 31 kilometer van de aankomst, wel twee beklimmingen van derde categorie overleven. Op tien kilometer van de finish ligt bovendien nog een klimmetje van twee kilometer aan vier procent.

Uitslag rit 4

1. Pascal Ackermann

2. Jordi Meeus

3. Jonathan Milan

4. Quinten Hermans

5. Olav Kooij

6. Christian Scaroni

7. Diego Ulissi

8. Quentin Pacher

9. Yevgeni Fedorov

10. Nikias Arndt