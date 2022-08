Snorkelaar wellicht verwond door haai voor Engelse kust

Voor de Engelse zuidwestkust is een snorkelaar gewond geraakt nadat die in het been werd gebeten, vermoedelijk door een haai. Dat meldt de kustwacht dinsdag.

Het incident gebeurde al op 28 juli, maar raakte nu pas bekend. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn. Ook over de identiteit van de snorkelaar is weinig geweten, al gaat het volgens de lokale krant ‘Falmouth Packet’ om een vrouw die een snorkeltrip had geboekt bij een plaatselijk bedrijfje, net om blauwe haaien te spotten.

Voor de kust van Cornwall worden geregeld haaien waargenomen. Een haaienaanval is echter zeer zeldzaam in Groot-Brittannië. In 2016 werd de plank van een windsurfer al eens aangevallen door een haai bij Felixstowe in het oosten van Engeland, maar die man bleef ongedeerd.