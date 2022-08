Zuid-Koreaanse bandleden BTS mogen blijven optreden tijdens militaire dienstplicht

In het Zuid-Koreaanse parlement heeft Lee Jong-sup, minister van Defensie, gezegd dat de bandleden van de popsensatie BTS kunnen doorgaan met optreden wanneer ze in militaire dienstplicht treden. Dat schrijft BBC.

In Zuid-Korea moeten alle mannen tussen de 18 en 28 jaar ongeveer twintig maanden militaire dienstplicht vervullen. Die regeling kadert binnen de maatregelen die het land neemt om zich te bewapenen tegen buurland Noord-Korea. Enkele Olympiërs, muzikanten en dansers die op een hoog niveau prijzen wonnen, kregen de afgelopen jaren weliswaar soms een uitzondering. Zij mochten de dienstplicht uitstellen of een kortere periode in dienst gaan.

Bandleden uit de popsensatie BTS kregen in 2020 nog een uitzondering, en mochten hun dienstplicht uitstellen tot hun dertigste. Maar nu Jin, het oudste lid uit de band, volgend jaar 30 wordt, komt het vraagstuk opnieuw op tafel in Zuid-Korea. De militaire dienstplicht is controversieel in het land. In het Zuid-Koreaanse parlement bestaat de vraag om de dienstplicht tot drie weken te beperken.

BTS kondigde in juni aan dat de band “een pauze” neemt, maar niet van plan is om voorgoed uiteen te gaan. De Zuid-Koreanen werden in 2021 tot ‘s werelds bestverkochte artiesten benoemd en hebben een grote rol gespeeld in de verspreiding van de Zuid-Koreaanse cultuur in de wereld. Vorig jaar werden nog 26 Koreaanse woorden toegevoegd aan de Oxford English Dictionary, een bekend woordenboek voor de Engelse taal.