Leider van Al Qaeda is al 20 jaar FBI-doelwit, maar kon nu pas gedood worden

Ayman al-Zawahiri (71) is zondag gedood door een Amerikaanse drone, op zijn terras in Kaboel in Afghanistan. Met zijn lange grijze baard en grote bril lijkt in niets op de “gemene, vastberaden moordenaar”, zoals president Joe Biden hem noemt. Toch plakte de FBI al meer dan 20 jaar geleden een beloning van 25 miljoen op zijn hoofd.

Ayman al-Zawahiri. Het moest een naam als een klok worden, toen hij in 2011 de functie van de pas vermoorde Osama bin Laden overnam. Al-Zawahiri moest als nieuwe leider de terreurorganisatie Al Qaeda verder uitbouwen. “Maar daarvoor was hij te slap, te weinig tactisch, te weinig charismatisch”, zei internationaal veiligheidsexpert Peter Bergen op CNN. “Onder al-Zawahiri is Al Qaeda niet gegroeid.”

En toch bleef hij – na de moord op bin Laden – op de eerste plaats staan van de mostwantedlijst van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Sinds zondag staat onder zijn FBI-opsporingsfoto niet langer wanted (gezocht) maar deceased (overleden). De reden waarom de FBI hem dood wilde, ligt in eind vorige eeuw, toen al-Zawahiri een moordend verbond sloot met Osama bin Laden.

Moslim Broederschap

Maar laat ons in het begin beginnen. Ayman al-Zawahiri is in 1951 geboren in de upper class van Caïro, Egypte. Zijn vader was een prominent arts. Zijn imam-grootvader was docent aan de universiteit van Caïro. Zijn grootoom was de allereerst secretaris van de Arabische Liga, een organisatie van 22 Arabische landen die opkomen voor hun gemeenschappelijke belangen.

Ayman al-Zawahiri. — © AFP

Ayman was een goed student. Maar zeer vatbaar voor extremistische gedachten. Op zijn vijftiende al sloot hij aan bij de jongerenafdeling van de extremistische Moslimbroederschap. Een groepering die vond dat Egypte te veel naar het westen was opgeschoven en dringend nood had aan een meer fundamentalistisch regime.

Ayman ging geneeskunde studeren,specialiseerde in oogchirurgie, ging werken in een ziekenhuis maar bleef lid van extremistische organisaties. Toen in 1981 de Egyptische president Anwar Asad een vredesakkoord met Israël tekende, trok Ayman met zijn extremistische vrienden als soldaat verkleed naar een militaire parade. Daar is president Asad vermoord. Het is nooit bewezen dat Ayman al-Zawahiri effectief geschoten heeft, maar hij werd wel gevangengenomen voor verboden wapendracht.

Op zijn 34ste verliet al-Zawahiri Egypte. Hij had een mooie medische carrière voor zich, maar wilde liever aansluiten bij de strijders tegen het Westen. Daarom trok hij naar Peshawar (Pakistan) naar waar bin Laden zijn gewonde Al Qaeda-strijders liet overbrengen van het slagveld in Afghanistan.

Dood aan de VS

al-Zawahiri en bin Laden werden vrienden en zwoeren samen de jihad tegen het verderfelijke Westen te gaan voeren. Samen schreven ze een fatwa (moslim-regel): “Het is de plicht van elke moslim om Amerikanen en hun bondgenoten – of het nu burgers of militairen zijn – te doden en te bestrijden.”

Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri. — © via REUTERS

Dat de fatwa geen dode letter was, bewees de eerste actie die al-Zawahiri opzette: een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade in Kenia en Tanzania waarbij 200 mensen om het leven kwamen en 5.000 gewonden vielen. Kort daarna was er de aanslag op de USS Cole, in een haven van Jemen waarbij 17 Amerikaanse matrozen om het leven kwamen.

Satelliettelefoon

Maar het hoogtepunt van het aanvalsplan was de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 waarbij 3.000 mensen het leven verloren. Voor die aanslag had al-Zawahiri veel video’s gemaakt waarin hij de moslimwereld opriep de strijd te steunen. Uit onderschepte satelliettelefoongesprekken kwam de FBI erachter dat al-Zawahiri het brein was achter deze aanslagen en zette hem op de mostwantedlijst.

Al kort daarna had de FBI hem bijna, tijdens een operatie in het Tora Bora-gebergte in Afghanistan. Maar al-Zawahiri kon ontkomen; zijn vrouw en kinderen stierven. Al-Zawahiri sloeg op de vlucht. Hij dook onder in Bulgarije, Denemarken, Zwitserland en Rusland, waar hij zelfs een half jaar in de gevangenis belandde omdat hij geen geldige reispas had.

Uiteindelijk vond hij in Afghanistan, na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen vorig jaar, een veilig onderkomen. Maar hij werd laks en dacht dat de FBI de zoektocht was gestaakt. Hij verstopte zich niet echt meer op zijn Kaboels onderduikadres. Zo vond de FBI hem en kon hij zondag uitgeschakeld worden.