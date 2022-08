Verslagenheid is groot na dodelijke aanrijding van Francis (16): “We willen stilstaan bij wat er is gebeurd”

De school waar Francis (16), het slachtoffer van het dodelijke ongeval met vluchtmisdrijf in Temse, leerling was, is zwaar aangeslagen door de gebeurtenissen van maandagavond. Francis werd door een dronken bestuurder aangereden en kwam door de klap om het leven. De school Forum Da Vinci in Sint-Niklaas organiseert deze week een herdenkingsmoment voor de overleden leerling.

Het ongeval deed zich voor aan de Doornstraat in het Oost-Vlaamse Temse. Francis reed er met zijn fiets in de richting van Temse-Velle, toen hij werd aangereden door een bestuurder uit Sint-Niklaas. Door de klap kwam Francis in de berm terecht. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De directie van de school kreeg dinsdagochtend het trieste nieuws over het dodelijke ongeval. “We kregen het trieste nieuws dat Francis uit het vierde jaar gisteren (maandag, red.) is overleden bij een ongeval”, aldus de school. “We willen graag ons medeleven betuigen aan zijn vrienden en familie. Daarom organiseren we op woensdag 3 augustus voor onze leerlingen en hun vrienden en familie een herdenkingsmoment om samen even stil te staan bij Francis.”

De dader legde na het ongeval een positieve alcoholtest en een positieve speekseltest af. De man werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De verdachte wordt momenteel nog verhoord.

Leerlingen of andere mensen die er nood aan hebben kunnen voor een gesprek ook steeds terecht op www.awel.be