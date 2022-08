Ruim 480 gevallen van apenpokken in ons land

In België zijn nu al 482 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Dat blijkt uit de recentste cijfers op de website van gezondheidsinstituut Sciensano. Vorige week was er nog sprake van 393 besmettingen.

Het gaat om 261 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 172 gevallen in Brussel (36 procent) en 49 gevallen in Wallonië (10 procent).

Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels, 72 procent had ook algemene symptomen zoals koorts, algemeen onwel zijn of opgezwollen lymfeklieren. Achtentwintig personen werden al gehospitaliseerd. Er zijn in ons land nog geen sterfgevallen.

Wereldwijd werden buiten Afrika vijf sterfgevallen gelinkt aan de ziekte, namelijk in Spanje (twee), Brazilië, India en Peru.

De WHO riep de apenpokkenuitbraak twee weken geleden uit tot internationaal gevaar voor de volksgezondheid.