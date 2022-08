Dit betekent ‘airfryer’ écht op TikTok: de geheime taal van sociale media ontcijferd

Op TikTok mag je niet zeggen wat je wil, maar gebruikers doen het toch … in hun eigen codetaal weliswaar. Een airfyer is daar zo’n hilarisch voorbeeld van. Het toestel verschaft je veel plezier, al gaat het vaak niet over culinair genot. Het verwijst naar de Satisfyer, een populair seksspeeltje waarvan de naam uit schrik voor een ban niet in de mond wordt genomen. “Jongeren gaan altijd omweggetjes gebruiken. Het is een kat- en muisspelletje”, aldus Nathalie Van Raemdonck, social media-expert en doctoraatsonderzoeker aan de VUB.